Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Aysun Hanım Konakta" adlı çocuk oyunu, Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde minik seyircilerle buluştu. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte; Ayvalık-Küçükköy Müzik Derneği’nin verdiği konser de programa renk kattı.

Salonun yüzde 70 oranında dolmasıyla birlikte, minik yüreklerin heyecanı salonun her köşesine yansırken, eğitici ve aynı zamanda eğlenceli olmasıyla dikkat çeken 45 dakikalık çocuk oyunu, hem sahnedekilere hem de izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattığı gözlendi.