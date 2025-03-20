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Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Gölpazarı Belediyespor, Kürespor maçı sonrası takımın cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle itiraz etti.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu temsilcisi Gölpazarı Belediyespor ligin 9’uncu haftasında kendi evinde ligin güçlü takımlarından Kürespor ile karşı karşıya geldi. Maçı deplasman takımı Kürespor 4-2 kazanırken, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu maçta Küresporlu İshak Arslan’ın kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen Gölpazarı Belediyespor maçında sahada bulunurken, bu duruma ev sahibi takım itiraz etti. Gölpazarı Belediyespor maçtan 4 gün sonra 19 Şubat günü itiraz dekontu dilekçesini Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) verdi. İtirazda cezalı oyuncunun maçın 65’inci dakikasında oyuna girdiğini ve ilgili talimat gereği hükmen 3-0 maçın Gölpazarı Belediyespor leyine sonuçlanması talep ettiler.

Biran önce karar verilmesini istediler

Gölpazarı Belediyespor yönetimi bu başvuru sonrası ligde son haftası olan 14’üncü haftaya gelindiğini söyleyerek, 1 ay geçmesine rağmen Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun bir karar alamamasına tepki gösterdi.

Öte yandan alınamayan kararın ligde play-off hattında bulunan Karaköyspor, Kürespor düşme hattında bulunan 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor’u doğrudan ilgilendiriyor.

Kaynak: İHA