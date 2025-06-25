Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki baraj ve göletlere 85 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ’Su Kaynaklarını Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Şuhut Tarım ve İlçe Müdürlüğü Teknik personellerince ilçede bulunan Şehit Nurullah Oymak Göleti, Ortapınar Göleti, 25 Ağustos Zafer Göleti, Selevir Baraj Gölü olmak üzere toplam 85 bin adet yavru sazan balığı salımı yapıldı. Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedefleniyor.