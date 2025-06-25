Malatya’da Selçuklular döneminde inşa edildiği değerlendirilen iki tarihi çeşme, zamana meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

Arapgir ilçesi Onar Mahallesi’nde bulunan ve Selçuklular döneminde inşa edildiği belirtilen iki tarihi çeşme, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Günümüzde halen işlevselliğini sürdüren çeşmeler, asırlardır ayakta durarak adeta zamana meydan okuyor.

"Biri hasar gördü diğeri dimdik ayakta"

Çeşmelerden birinin hasar gördüğünü kaydeden Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, Onar Mahallesi’nin tarihi derinliğine dikkat çekerek, Selçuklu döneminde inşa edilen çeşmelerin orijinalliğini koruduğunu söyledi.

"Bölge sit alanı içerisinde yer alıyor"

Onar Mahalle Muhtarı Ahmet Toraman ise Selçuklular döneminde inşa edilen çeşmelerin sit alanı içerisinde yer aldığını belirterek tecilli olduğunu kaydetti. Muhtar Toraman, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeken çeşmelerin asırlardır ayakta durduğunu söyledi.