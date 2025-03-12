Ardahan’da hava sıcaklığının gece eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan’da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Zafer Kaya adlı vatandaş, mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadele ettiğini söyleyerek, ’’Mart ayı olmasına rağmen soğuklar devam ediyor. Şu an bile eksi 17 derece. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bize yardım etsin. Araçlarımız bile çalışmıyor’’ dedi.