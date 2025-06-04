Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, bir iş makinesi operatörü yıkımını yapacağı binada balkona asılı Türk bayrağını fark edince yıkımı durdurup bayrağı indirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya’da yeni binaların yapımı hızla sürerken, bir taraftan da mahkeme süreçleri tamamlanan ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan 12 katlı bir binanın da yıkım işlemleri sırasında sekizinci katın balonunda asılı Türk bayrağını fark eden iş makinesi operatörü yıkımı durdurarak binaya çıktı. Yıkılması an meselesi olan binaya canını tehlikeye atarak giren operatör, balkondaki Türk bayrağını alarak aşağı inerken saniyeler sonra ağır hasarlı 12 katlı bina yıkıldı.

Bu anlar işçilerin çektiği görüntüler ile sosyal medyada da paylaşılarak kısa sürede yoğun ilgi gördü.