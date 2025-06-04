Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Mecidiye sahilinde düzenlenen Olta ile Balık Tutma Yarışması’nda, 12 yaşındaki Hasan Deniz Adanır "Toplam Ağırlıkta En Fazla Balık Yakalama" kategorisinde birinci oldu.

Saros Körfezi sahil şeridi boyunca numaralandırılan yaklaşık 50 amatör balıkçı, "en büyük balık" ve "toplam ağırlık" kategorilerinde birinci gelebilmek için oltalarını denize yolladı.

Erikli Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cihat Kılıç, etkinliği düzenlemelerindeki amacın katılımcıların birbirleri ile tanışmak ve kaynaşmak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle çocuklarımız ve ailelerimizi ön planda tuttuk. Böylece, Saros Körfezi’mizin sahil kıyısında, herkes güneşli bu hafta sonunda sohbet edip tanışma, birbiriyle vakit geçirme imkanı bulmuş oldu. Yaş gözetmeksizin gösterilen katılım bizleri mutlu etti" dedi.

Yarışmada En Büyük Balığı Yakalama kategorisinde birinci İsa Çiftçi, ikinci Mert Çakıcı, üçüncü Havva Eke oldu. Toplam Ağırlıkta En Fazla Balık Yakalama kategorisinde ise 12 yaşındaki Hasan Deniz Adanır birinci, Hüseyin Altıntaş ikinci, Murat Gökçen ise üçüncü oldu.

En Büyük Balığı Yakalama kategorisinin üçüncüsü 75 yaşındaki Havva Eke, etkinlikte, yorgunluğunu ve stresini atmakla kalmayıp bir de ödül aldığını belirterek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hasan Deniz Adanır de birinci olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.