Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinde şap hastalığı nedeniyle mezbaha ve hayvan satış yeri kapatılırken, hayvan hareketliliği de yasaklandı.

Derecik ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının ardından Yüksekova Kaymakamlığınca alınan kararla ilçenin Yeşildere Mahallesi’ndeki mezbaha ve hayvan satış yeri kapatıldı. Hayvan giriş çıkışının yasaklandığı ilçe girişlerindeki polis noktalarında da araçlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Bölgede inceleme yapan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit sürücüleri şap hastalığı hakkında bilgilendirdi. Sıkı takip ve önlemler için durmadan çalışacaklarını belirten Müdür Yiğit, "Bölgemizde görülen SAT-1 serotipi şap hastalığı nedeniyle güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde giriş çıkış noktalarında sıkı tedbirler almaktayız. 30 Mayıs’ta kaymakamımız başkanlığında komisyon kararımızı aldık. İkinci bir emre kadar bütün hayvan hareketleri durduruldu. Belediye mezbahası ve hayvan satış yeri kapatıldı. Veteriner hekimlerimiz kontrol noktalarında denetim yapmaktadır. Hastalık ilçe dışına çıkmasın diye tüm araçlar ilaçlanıp dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır. Kurban Bayramı arifesindeyiz. Köyden köye, köyden şehre, şehirden köye bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar kesinlikle yasak, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.