Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli sağanak ve karların erimesi sonucu debisi yükselen derenin kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar, günlük yaşamı ve altyapıyı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hızlanan kar erimesi, dere yataklarındaki su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Yeşildere Mahallesi'nden geçen dere yatağını koruyan istinat duvarı, artan su basıncına dayanamayarak çöktü. Çökme sonrası çevredeki binalar için risk oluşması üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle bölgede enkazı kaldırmak ve suyun akış yönünü binalardan uzaklaştırmak için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Lokman Dereli, 'Mahallemizden geçen dere yatağı, son günlerdeki aşırı yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte kontrol edilemez bir seviyeye ulaştı. İstinat duvarının çökmesi çevre binalar için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Devletimizin ilgili birimleri anında müdahale ederek güvenlik önlemlerini aldı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır' dedi.

Muhtar Dereli, yağışlar dinene kadar vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.