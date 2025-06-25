Kocaeli Gölcük Belediyesi´nin katkıları ile bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda bir kez daha hem renkli hem de çekişmeli maçlara sahne olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi’nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği´nin organizasyonuyla düzenlenen olan Köyler Arası Futbol Turnuvası, bu yıl 6. kez sporseverleri bir araya getirecek. 30 Haziran Pazartesi günü saat 19.30’da Kavaklı Stadı´nda başlayacak olan turnuvada 18 köy takımı mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli ve çekişmeli maçlara sahne olacak olan turnuva, sunduğu seyir zevki ile köylerin tanıtımına da katkı sunacak.

18 TAKIMIN MÜCADELESİ KAVAKLI’DA

Turnuvada; İrşadiye, Ayvazpınar, Nüzhetiye, Yeni Ferhadiye, Siretiye, Şevketiye, Ümmiye, Örcün, Sofular, Selimiye, Lütfiye, Hamidiye, Mesruriye, Eski Ferhadiye, Hasaneyn, İcadiye, Mamuriye ve Saraylı köyleri mücadele edecek. Her yıl yoğun ilgi gören turnuvada, kıyasıya rekabetin yanı sıra birlik ve beraberlik duyguları da sporun birleştirici gücü ile yeşil sahaya yansıtacak.

CENTİLMENCE REKABET İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Gölcük’e bağlı 18 köy takımı turnuvada centilmence rekabet için sahaya çıkacak. Gölcük’ün kırsal hafızasını yaşatan organizasyon, gençlerin spora yönelmesini teşvik ederken, köyler arası etkileşimi ve kaynaşmayı da pekiştirmeye devam edecek.