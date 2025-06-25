Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servis ve KBRN Ünitesi ekipleri tarafından, AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğiyle Turuncu Kod tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat saneryosunda hastanede Tıbbi Atık Ünitesi’nde çalışan bir personelin kimyasal bir maddeye maruz kaldığı ve baygın halde bulunduğu ihbarı üzerine, hızlıca harekete geçildi. Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde değerlendirmesinin ardından, olay yeri güvenlik altına alınarak olay yönetim ekibi toplandı yolcu. Risk durumu değerlendirilmesi sonrası, olayın ciddiyeti göz önünde bulundurularak MOR Kod verilerek hazırlık aşaması başlatıldı. Yapılan analizler sonucunda, olayın kimyasal bir tehlike taşıdığı belirlenmiş ve Turuncu Kod verilerek bölgesel ve kurumsal alarm seviyesine geçirildi.

AFAD ekipleri, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak maruz kalan kişiyi güvenli alana taşıdı ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Personel, özel koruyucu ekipmanlar eşliğinde hastanenin KBRN Ünitesi’ne sevk edilerek burada detaylı arındırma işlemlerine tabi tutuldu. Arındırma sonrası güvenli bölgeye alınan personelin tedavisine başlanarak, süreç boyunca tüm müdahaleler profesyonel ekipler tarafından dikkatle yürütüldü.

Tatbikat sonunda, HAP Başkanı tarafından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda olayın başarıyla kontrol altına alınması sonrası Yeşil Kod verilerek tatbikat sonlandırıldı.