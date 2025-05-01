Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün şarampole savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ahmet Kirpi idaresindeki 06 EGZ 242 plakalı minibüs, Çatalağaç Köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Ahmet Kirpi ile araçta bulunan İbrahim Kuzpınar ve Abdurrezzak Sarıyer yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.