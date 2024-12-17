Gökova Körfezi kenarında bulunan Gökçe Sulak Alanı Ula Belediyesi, Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Akdeniz Koruma Derneği tarafından düzenlenen temizlik etkinliğiyle gönüllülerin de katılımıyla temizlendi.

Gökova Körfezi içerisinde yer alan ve bölgede önemli bir habitat olan Gökçe Sulak Alanı’nı Ula Belediyesi ve Marmaris Doğa Gönüllüleri’yle birlikte temizledik. Toplananlar arasında yer alan ve doğal yaşamı tehdit eden plastik, cam şişe, bırakılmış av araçları, araba tekerleği, hijyen malzemesi gibi 10 tona yakın atık bölgeden uzaklaştırıldı.

Çeşitli canlı türlerine ev sahipliği yapan Gökçe Sulak Alanı, insan kaynaklı atıklar nedeniyle giderek daha fazla kirlenirken, bu kirlilik, bölgedeki doğal yaşamı ve insan sağlığını tehdit ettiği açıklandı. Gökçe Sulak Alanı, özellikle yaz aylarında turistlerin yoğun ilgisini çekerken, uçurtma sörfü için uygun yapısıyla farklı ülkelerden ziyaretçileri çekiyor. Akdeniz Koruma Derneği, 2023 yılında Gökçe Sulak Alanı’nın korunmasına yönelik bir proje başlatmış, proje çerçevesinde bölgenin tür envanteri ve karşılaştığı sorunlar öncelikli olarak belirlenecek.