Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs Dünya Çölyak etkinlikleri kapsamında " Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam " projesi nedeniyle bir dizi etkinlik yaptı.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Salonunda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra protokol ve bazı siyasi parti glütensiz hayata dikkat çektiler. Atatürk Devlet Hastanesi Görev yapan Diyetisyen Dilek Yıldırım ile Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Süleyman Erbay tarafından organize edilen glütensiz poğaça yapım atölyesinde, çölyak hastalığına dikkat çekilerek glütensiz beslenmenin önemi vurgulandı. Katılımcılar, bizzat poğaça yapım sürecine eşlik ederek çölyaklı bireylerin yaşadığı günlük zorlukları deneyimlediler.

Etkinliğe gösterilen ilgi ve duyarlılıktan dolayı, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ertuğrul Güner tarafından katılımcılara teşekkür edilerek katılım belgeleri takdim edildi. Glütensiz ürünler, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve halka açık olarak düzenlenen söyleşi programında ikram edilerek katılımcılara sunuldu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ertuğrul Güner Çölyak hastalığı konusunda şu bilgileri verdi; "Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli proteine maruz kalma sonucu gelişen, kronik, immün aracılı bir ince bağırsak enteropatisidir. Dünya çapında gün ve haftalar ile farkındalık çalışmalarıyla konuya dikkat çekilmektedir. Çölyak hastalığı temelde ince bağırsağı etkilese de, klinik özellik yelpazesi hem intestinal hem de ekstraintestinal semptomlar ile çok geniştir. Her yaş grubunda, her ırkta ve her iki cinste de görülebilir. Çölyak hastalığında etkin olduğu bilinen tek tedavi, glutenin ömür boyu diyetten çıkarılmasıdır. Glutensiz diyet uygulanmasındaki amaç, hastalığın var olan semptomlarını kontrol altına almak, hastaların yaşam kalitelerini arttırmak ve hastalıkları ile ilgili komplikasyonların oluşmasını önlemektir. Özellikle çölyak hastalığında erken tanı çocuklarda büyümenin yakalanmasında, uzun dönem komplikasyonlarının önlenmesinde önemlidir. Hastaların çoğunda, diyet tedavisine tam uyum sağlamalarının ardından klinik bulgularının tamamen düzeldiği, serolojinin normale döndüğü gözlenmektedir. Çölyak hastalığı toplumun yaklaşık %1- %0.03 etkilemektedir. Hastalığın çok geniş bir klinik yelpazeye sahip olması, atipik seyir gösterebilmesi veya hiç bulgu vermemesi nedeniyle gerçek bir prevalans vermek zorlaşmaktadır, bu nedenle hastaların ancak yüzde 10’nuna tanı konulduğu tahmin edilmektedir. Çölyak hastalığı, bilindiği üzere hem çocuklar hem de erişkinlerde geniş bir klinik yelpazeye sahiptir. Organizmada etkilemediği sistem ya da organ yoktur. Tüm sistemlere yönelik semptomlara neden olması çok ciddi tanı karmaşasına yol açmaktadır. Bu durum tıbbın her disiplininden hekimleri ilgilendiren evrensel bir sorundur. Geçmeyen, yineleyen ve adı konulamayan her türlü sağlık sorununda çölyak hastalığının akla getirilmesi gerekir. Toplumda tanı almamış hastalar buz dağının görünmeyen kısmıdır. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Tedavisi diyet ile mümkün olan çölyak hastalığında erken teşhis çölyaklıların yaşam kalitesinin tekrar düzelmesi ve kaybedilecek sağlık maliyetinin önüne geçilmesi için son derece önemlidir. Çölyak glutensiz beslenme ile bir hastalık değil yaşam tarzı olarak hayata yerleşmelidir."