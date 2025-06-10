Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde Kurban Bayramı tatilinin ardından mesainin ilk günü bayramlaşma töreniyle başladı. Trene, Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kurban Bayramı’nın önemine değinerek, "Bayram günleri İslam alemi için kutsal olmasının yanı sıra kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve barış günleridir" dedi. Bayramların, geleneklerin yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı en önemli günler arasında olduğunu vurgulayan Keskin, şu mesajları verdi:

"Erkenden uyanıp en yeni, en temiz kıyafetleri giymek, bayram namazı ve sonrasında küslüklerin sonlandırıldığı, büyüklere saygı, küçüklere sevginin en yoğun gösterildiği kucaklaşma, bayramlaşma, ardından tüm ailenin bir arada olduğu, yemek kültürümüzün tüm zenginliği ile donatılmış sofralarda buluşma, bu dünyadan ahirete irtihal etmişlerimiz için yapılan mezarlık ziyareti, akraba ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve diğerleri... Bunlar bizi biz yapan geleneklerimizi, görgülerimizi, kültürümüzü ve bizi başka toplumlardan ayıran değerlerimizi korumalı ve en doğru şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız."

Sözlerine şükranlarını dile getirerek devam eden Bölge Müdürü Keskin, "Allah’a şükürler olsun ki bugün burada hep beraber sağlık, huzur, kardeşlik içerisinde buluştuk ve bayramlaşmaktayız" diyerek tüm personelin Kurban Bayramı’nı kutladı ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Bayramlaşma törenine Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Necmettin Aşçi ve Mehmet Ali Deniz’in yanı sıra DKMP Zonguldak Şube Müdürü İdris Tetik, diğer Şube Müdürleri, Zonguldak İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ile Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli tam kadro katılım sağladı. Tören, karşılıklı bayramlaşma ve iyi dileklerle sona erdi.