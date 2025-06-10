Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makinaları Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde Kurban Yemeği verildi.

Programa TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, TTK Maden Makinaları Fabrikası İşletme Müdürü Nihat Günal, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Yaman Kocabaş, Şube Sekreteri Cengiz Saraç, Şube Mali Sekreteri Serkant Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri Serkan Keskin, Genel Müdürlük ve Maden Makinaları Fabrikası yöneticileri ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanları katıldı.

Programa katılanlar kurban yemeğinin ardından TTK Maden Makinaları Fabrikası’nda üretilen Yükleyici Makineyi incelediler. Maden Makinaları Fabrikası İşletme Müdürü Nihat Günal, Kurum yöneticilerine Yükleyici makinenin imalatı hakkında detaylı bilgi verdi.