Zonguldak İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cemile Gül’ün katılımıyla açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca büyük bir özenle hazırladığı eserler büyük beğeni topladı.

Er demir Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi, bugün Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Sergi açılışına Zonguldak İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cemile Gül de katılım sağlayarak öğrencilerin sanatsal çalışmalarına destek verdi. Sergide, lise öğrencilerinin yıl boyunca büyük bir özveriyle ürettiği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cemile Gül, sergiyi gezerek her bir eseri titizlikle inceledi. Öğrencilerin yeteneklerini ve sanatsal bakış açılarını yansıtan bu eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Cemile Gül, serginin hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Sergi, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaretçilere açık kalacak ve sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.