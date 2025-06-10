Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yedigelli Köyünde ilk kez yağlı güreşlerinde misafirlerini ağırladı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesine bağlı Yedigelli köyünde yağlı Güreş Şöleni düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen güreşçiler bir araya gelerek ter döktü. Kurban Bayramının son gününe denk gelen etkinlikte Er Meydan’ında yumurta yarışları, sandalye kapmaca, halat çekme yarışları ve yağlı pehlivan güreşleri de yapıldı.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Köy Muhtarı Ferat Uludağ şunları söyledi; "Bizleri böylesi güzel bir günde yalnız bırakmayan tüm köy sakinlerime çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu sene köy derneğimizle birlikte halkımızı etkinlikte bir ara getirelim dedik. Yedigelli Güreşleri ve Piknik Şölenimize ilgi oldukça güzel oldu, bu etkinliği gelenekselleştirmek ve her yıl gerçekleştirmek istiyoruz."