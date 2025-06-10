Tokat Belediyesi temizlik personelinin "Efendim İşitmedim" şarkısıyla hazırladığı farkındalık klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan "Efendim İşitmedim" şarkısıyla dikkat çeken bir klip paylaştı. Klipte temizlik personelleri, araçların giremediği dar sokaklara sırtlarında çöp tenekeleriyle girerek temizlik çalışması yaptı. Gassal dizisiyle birlikte yeniden popülerlik kazanan şarkı eşliğinde hazırlanan video, hem mizahi hem de farkındalık oluşturucu yönüyle izleyenlerin beğenisini topladı. Belediye personelinin özverili çalışmasını vurgulayan klip, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.