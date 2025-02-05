İzmir’in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, kümese gizlenmiş halde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, evin müştemilat ve kümesine gizlenmiş halde, 2 kilo 365 gram metamfetamin, 542 gram taş kokain, 286 gram toz kokain, 40 gram toz halinde extacy, 16 gram esrar ve 111 sentetik hap ile 2 hassas terazi ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.D., B.Z.Ö. ve Ö.C.V. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve Ö.C.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.