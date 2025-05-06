Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün süresince yenilikçi iş fikirlerinin birbirleriyle yarışmasına sahne olan Girişimcilik Maratonu 2025’te geleceğin başarılı girişimcilerine ödülleri takdim edildi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, 2016 yılından itibaren Girişimcilik Maratonu adı altında 5 binden fazla girişimcinin başvurduğu etkinliğin marka haline geldiğine ve önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. 48 saatlik yoğun çalışma temposu ve mentörlerin destekleriyle olgunlaşan iş fikirlerinin, Girişimcilik Maratonu ile ticarileşmeye ilk adımını atacağını belirten Resul Kara, 67 farklı üniversiteden 478 başvurunun, programın ne kadar önemi bir platform haline geldiğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Katılımcıların iş modeli geliştirme, finansal planlama ve fikri haklar gibi birçok konuda eğitimler aldığını da ifade eden Kara, cesaret ve yenilikçi fikirleri için kendilerine teşekkür etti.

"Girişimcilik ekosisteminden katma değerli ürün ve markalar çıkıyor"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye’nin gelişmesinde girişimciliğin büyük rolü olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Girişimcilik ekosisteminden katma değerli ürün ve markaların çıktığını ifade eden Nedim Sözbir, her şeyin hayalle başladığını belirterek bu etkinlikten de yeni markların çıkacağına ve yatırım çekeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının sonrasında Rektör Nedim Sözbir tarafından etkinliğin sponsor ve paydaş kurumlarına ve mentörlere plaketleri takdim edildi. Plaket sunumunun ardından finale kalan 15 takımın sunumlarına geçildi. Eğitmenlerce verilen eğitimler ve mentörlerin rehberliğiyle, inovatif fikirlerini iş modeline çeviren, prototip çalışmaları gerçekleştirerek ürün veya hizmete dönüştüren öğrenciler, ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarıştı.

Girişimcilik Maratonu 2024’ün finalistlerinden Kapsül Kuluçka Merkezi Ön Kuluçka Programına kabul edilen takımlar, yatırımcılar için sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların tamamlanmasıyla ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Jüri değerlendirmesi sonucunda Kabinova iş fikri 100 bin TL’lik birincilik ödülü almaya hak kazandı. Neuronova fikri 75 bin TL’lik ikincilik ödülünün sahibi olurken, Lumifarm fikri ise 50 bin TL’lik üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Geleceğin Girişimcilerinden, Yenilikçi Fikirlerini Hayalden Gerçeğe Dönüştürme Fırsatı

Girişimcilik Maratonu 2025 ile yeni başarı hikayeleri yazan ve farklı çalışmalara imza atan geleceğin girişimcileri, yenilikçi fikirlerini hayalden gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı.