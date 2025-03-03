Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, Yahşihan Aile Destek Merkezi ve Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yahşihan Aile Destek Merkezi’ni ve Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yahşihan Aile Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunan Elif Makas, burada Aşçılar Pastacılar Turizm Derneği ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif üyelerinin el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi. Kadın girişimcilerin üretime katkılarının önemli olduğunu vurgulayan Makas, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın sonunda kooperatif ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Elif Makas, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" mottosunun yer aldığı pankartla hatıra fotoğrafı çektirdi.