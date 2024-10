Güvenilir Ürün Platformu tarafından, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi birçok yarışmaya ev sahipliği yaptı. 34 farklı kategoride 600 üzerinde başvurunun değerlendirildiği yarışmada 55 isim ödül almaya hak kazandı.

Gıda sektörüne, tüketici sağlığına ve ürün güvenilirliğine katkı sağlayanların ödüllendirilerek farkındalığın arttırılması amacı ile "Türkiye’nin Kahramanları" temasıyla gerçekleşen zirvede, uzman konuşmacıların yer aldığı paneller, israfı önlemeye yönelik reçete denemeleriyle dolu workshoplar ve 12 ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı ülke masası toplantıları düzenlendi. Ürün güvenliği alanında başarılı çalışmalarıyla tüketici sağlığına katkıda bulunan, inovatif yaklaşımıyla sürdürülebilirliğe destek veren ve kıt kaynakların sorumlu kullanımını önemseyen ürün, firma ve kuruluşlar ödüllendirildi. Süt ve süt ürünleri, hazır yemek, bitkisel yağ, atıştırmalık, çocuk/bebek ürünü, çay, kahve, balık ve deniz ürünleri, bal ve arıcılık ürünü, takviye edici gıda, dondurulmuş gıda, diyet ürünü gibi birçok farklı kategoride yarışan kurumlara, ödüller, alanında uzman 120 jüri üyesi tarafından kapalı oylama yöntemiyle belirlenerek verildi.

Gıda sektörünün Oscar’ı olarak değerlendirilen “Feed the Future” ödül töreninde, yerli arı ürünleri üreticisi 4 ödül aldı. Ödül töreninde, BEE’O ve Bee&You doğal cilt bakım ürünü, takviye edici gıda ve arıcılık ürünü kategorilerinde inovatif ve doğal içerikli ürünleri ile ödüle layık görülürken, kariyer toplantıları etkinliğinde de firmanın Ceo’su Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya teşekkür ödülü verildi.

"Ürünlerimiz her geçen gün ödüller ile taçlanmaya devam edecek"

Ödüle ilişkin duygularını dile getiren Samancı, şunları söyledi: “Tüketici sağlığına katkıda bulunmayı amaçlayan, yüzde 100 doğal içerikli ve yenilikçi yöntemler ile geliştirdiğimiz ürünlerimiz, bu sene 3.’sü düzenlenen yarışmada bir kez daha ödüle layık görüldü. Alanında uzman ekibimiz ile geliştirdiğimiz, kara mürverli propolisli çocuk boğaz spreyi, ham ballı propolisli şurup ve arı zehirli selülit jeli ile katıldığımız yarışmada her ürün ayrı ayrı kategoride ödül aldı. Bizler, Anadolu’nun eşsiz doğasından gelen propolisi, inovatif teknolojimizle buluşturuyoruz. Saf Anadolu propolisi ile geliştirdiğimiz her ürün, hem doğanın gücünü hem de bilimsel yenilikleri bir araya getiriyor. İnanıyoruz ki büyük bir özveri ile geliştirdiğimiz ürünlerimiz her geçen gün ödüller ile taçlanmaya devam edecek.”