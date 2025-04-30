Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, ihracat için radikal politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "ABD Başkanı’nın anlık kararlarıyla başlayıp derinleşen ve yaygınlaşarak uluslararası ticareti etkileyen politikalarla karşı karşıyayız. Dünya ticaretinin ve büyümesinin yavaşlayacağı bu gidişatta böyle bir gümrük duvarı, ihracatımıza ilave olumsuz etkileri beraberinde getirecektir. Dünyada hakim olmaya başlayan "ucuz döviz, pahalı milli para" dönemine hazırlık yapmalıyız" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB toplantı salonunda yapıldı. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, tarım, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca kutup bölgelerinde değil, ülkemizde de hissedildiğini belirten Bülbül, "İklim değişikliğinin etkilerini bizzat tarlalarımızda ve bahçelerimizde yaşıyoruz. Kuraklık, sel, don, hortum ve dolu gibi aşırı hava olayları her geçen yıl daha sık karşımıza çıkıyor. Geride bıraktığımız günlerde Malatya’dan Antalya’ya kadar birçok ilimizde kayısı, fındık, elma ve kiraz gibi ürünlerde ciddi don zararı oluştu. Korkuteli ve Elmalı ilçelerimiz de bu zararlardan etkilendi" dedi.

Tarım sigortası çağrısı

Ağır üretim maliyetleri altında ezilen üreticinin, yüksek sigorta primleri nedeniyle tarım sigortası yaptıramadığına dikkat çeken Bülbül, "Bu nedenle afetler karşısında savunmasız kalıyorlar. Tarım sigortasını bir zorunluluk olarak görmeli ve özellikle küçük üreticiyi koruyacak, maliyet yükünü azaltacak yeni bir model geliştirmeliyiz. Üreticilerin zararlarının karşılanması için bakanlığın çalışmalara başlaması önemlidir. Ancak tarım sigortası sisteminin köklü şekilde gözden geçirilmesi ve üreticiyi motive eden çözümlerin uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.

"İhracat için radikal politikalar geliştirilmeli"

Ülke, Antalya ve tarım sektörü açısından gittikçe yükselen risklerin sadece doğa ve iklim olayları bakımından değil uluslararası politik kararlar bakımından da gerçekleştiğini kaydeden Halil Bülbül, kararlardan ihracatın etkileneceği uyarısında bulundu. Bülbül şunları kaydetti:

"ABD Başkanı’nın anlık kararlarıyla başlayıp derinleşen ve yaygınlaşarak uluslararası ticareti etkileyen politikalarla karşı karşıyayız. Dünya ticaretinin ve büyümesinin yavaşlayacağı bu gidişatta böyle bir gümrük duvarı, ihracatımıza ilave olumsuz etkiler yapacaktık. Güncel gidişat devam ettiği sürece Dünya Ticaret Örgütü, işlevsiz hale gelecektir. Vakit kaybetmeden ithalatımız için ek tedbirler almalı ve ihracatımız için radikal politikalar geliştirmeliyiz. Dünyada hakim olmaya başlayan "ucuz döviz, pahalı milli para" dönemine hazırlık yapmalıyız."

"Ur-Ge projeleriyle dünyaya açılıyoruz"

Borsa olarak Ticaret Bakanlığı destekli Ur-Ge projeleri yürüttüklerini hatırlatan Başkan Vekili Halil Bülbül, "Bu kapsamda son 8 yılda 12 farklı ülkede 16 farklı program düzenledik. Kesme çiçek ihracatının geliştirilmesi kapsamında heyetimiz, Kolombiya, İngiltere, Kuzey İrlanda ve Kenya’nın ardından geçtiğimiz günlerde Japonya ve Güney Kore’ye ziyaretlerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır başkanlığındaki heyetimizin elde ettiği kazanımların ticaretimize olumlu katkılar sunmasını diliyorum. Antalya Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin ve sektörlerimizin küresel pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konumda olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Lisanslı depoculuk için adım"

Antalya’ya hububat kapsamlı lisanslı depo kazandırılması için ön fizibilite çalışması başlattıklarını duyuran Halil Bülbül, "İnşallah Borsamız öncülüğünde Antalya bu konuda da önemli bir adım atacaktır" dedi.

"Yeni sistemle tarımın istihdama katkısı artar"

Borsa olarak tarıma özel sosyal güvenlik sisteminin planlanması için harekete geçtiklerini anlatan Bülbül, iyi bir model oluşturmak için sektör paydalarının katılımıyla toplantılar düzenlediklerini belirtti. Bülbül, "Örtü altı ve tarla bitkileri kapsamlı odak grubu toplantılarımızı sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla tamamladık. Sizler de katkı verdiniz. Bu vesileyle hem sizlere hem de kurum ve kuruluşların katılımcılarına teşekkür ediyoruz. 2016-2017 döneminde olduğu gibi, bir çalıştay ile çıktıları rapor haline getirip karar vericilerimizle paylaşacağız. Bu çalışmalarımızdaki temel amacımız, tarıma özel bir sosyal güvenlik modeli geliştirilmesidir. Böyle bir model geliştirilirse sektörümüz, yerinde istihdama ve ekonomiye daha fazla katkı sunacaktır" diye konuştu.

"Komiteler yön veriyor"

ATB meslek komiteleri toplantılarında gündeme gelen konularla ilgili de bilgi veren Bülbül, hububat üretiminde, bitki gelişiminin olumlu bir seyir gösterdiği, domates birim fiyatlarının düştüğü, bu durumun gelecek sezon üretim planlarını etkileyerek diğer ürün ve çeşitlere yönelimin artacağı, ay başında limon ihracatına ani şekilde getirilen ve daha sonra kaldırılan kısıtlamaların ticaretimize ve imajımıza zarar verdiği, bu tür kararların ilgili sektörlerden görüş alınarak uygulanması gerektiği, artan girdi maliyetleri, uzayan vade süreleri ve son elektrik zamlarının tarımsal üretim ve ticareti olumsuz etkilediği konularında değerlendirmelerde bulunulduğunu bildirdi. Bülbül, "Her zaman paylaştığımız gibi, meslek komitelerimiz çalışmalarımıza yön veren temel unsurlardır. Tüm komitelerimize, siz değerli meclis üyelerimiz aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyor, Mayıs ayının hepimiz için bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Halil Bülbül, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci’nin annesi Eşe Ekinci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını da söylerken, "Teyzemize Allah’tan rahmet, Erdoğan Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Meclis’te üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.