Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) 10. Yıl Etkinlikleri’nin yedinci günü, Sürdürülebilir Enerji Teknikleri Konferansı’nın bitişi, Engelsizler için Sanat Atölyesi etkinliği ve Onur Oktar’ın solistliğinde Kestel Sahili’nde düzenlenen Ateş Başı Gitar Konseri ile sona erdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) 10. Yıl Etkinlikleri tüm hızıyla devam ederken kutlamaların yedinci günü de birbirinden güzel etkinliklerle tamamlandı. 28-29 tarihleri arasında gerçekleştirilen ALKÜ ve Irak’ta bulunan 3 üniversitenin katılımıyla düzenlenen Sürdürülebilir Enerji Teknikleri Konferansı sona erdi.

Özel öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerin katılımıyla 10. Yıl Kutlama Etkinlikleri’nin ilk günü başlayan Engelsizler için Sanat Atölyesi Sergisi, Kızılkule yanındaki Tarihî Sarnıç’ta sana erdi. Öğretim Görevlisi Serdar Aslan küratörlüğünde Özel Eğitim Öğretmenleri Nesrin Koç, Meryem Sulu ve Defne Yıldız’ın destekleriyle öğrencilerin killi topraktan yaptıkları şekiller Tarihî Sarnıç’ta sergilenirken görenlerin beğenisini kazandı. Sergide kurdele kesiminin ardından heyet, öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler ateş başında gitar konseriyle gönüllerince eğlendiler

Etkinlikler Kestel Düğün Salonu karşısındaki sahil kenarında yapılan Ateş Başında Gitar Konseri ile sona erdi. Şarkıcı Onur Oktar’ın solistliğinde gerçekleşen etkinlikte ALKÜ’lü gençler gönüllerince eğlenirken unutulmaz hatıralara da imza attılar. Etkinlikte Alanya Yöresel Ev Yemekleri Firması, Babacan Çiğ Köfte, Palmiye Pastanesi ve Alanya Tropikal Meyve Üreticiler Birliği tarafından ALKÜ’lü gençlere yemek, çiğ köfte, tatlı ve tropikal meyve ikramlarında bulunuldu. Gençler, etkinlik sırasında bol bol fotoğraf ve video çekerken söylenen şarkılar eşliğinde oyun oynayıp dans ettiler. Etkinlik sonunda katılımcılara ve destek verenlere teşekkür belgesi sunuldu.

Sergiye Rektör Başdanışmanı ve ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Öğr. Görevlisi Serdar Aslan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu ve öğrenciler katıldı.