Antalya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, karavanla son yıllara farklı bir turizm konseptinin hızla geliştiğini, özellikle Kovid-19 salgını ve depremden sonra karavana ilginin arttığını söyledi.

Avrupa ve ABD’de karavanın uzun yıllardır var olan bir turizm şekli olduğuna işaret eden Şahin, "Türkiye karavan turizmiyle yeni yeni tanışıyor, hızla da gelişiyor. Ciddi bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor. Antalya karavan rotalarında da bir numara" dedi.

Karavanlarla doğa dostu turizm anlayışını benimsemenin önemine işaret eden Vali Şahin, doğayı korumak için doğru altyapının önemli olduğunu, bunun için herkese önemli görev düştüğünü anlattı.

Depremlerde karavanın öneminin arttığına değinen Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya Valisi olarak görev yaptığını, o süreçte ilk 48 saatte İstanbul’dan gönderilen 150 civarında karavanın can simidi olduğunu ifade etti.

Özellikle son dönemde nüfus yoğunluğu giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, doğa ve su sporlarına olan ilginin arttığına dikkat çeken JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım ise, "Antalya’nın bugüne kadar dünya genelinde yapılan tanıtımlarına farklı bir sektörden yeni bir kol oluşturacak bu fuar pandemi sonrası tüm dünyada popülerliği artan ve tanınan kamp, karavan, tiny house ve outdoor sektörünü ve Antalya turizmini ileri bir boyuta taşıyacaktır. Bu fuarla, firmaların iş hacmini arttırmak, yeni bağlantılar kurmak, sektördeki gelişime ayak uydurmak ve kamp karavan sektörünü bir üst seviyeye taşımak için sektör devlerini tek çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Fuar 4 Mayıs’a kadar gezilebilecek.