Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Samsunspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0‘lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj’ın ortasına ceza sahası içerisinde topa gelişine vuruş yapan Yusuf Özdemir, kalecinin solunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Yusuf Özdemir’in uzun pasında topla buluşan Hwang ceza sahası içinde vuruşunda defans araya girdi.
43. dakikada Zeki Yavru’nun uzaktan şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla uzaklaştırdı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Fidan Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena, Hwang, Cordova
Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Sporar, Arda Usluoğlu, Balkovec, Yusf Can Karademir, Makouta, Batuhan Yavuz
Teknik Direktör: Joao Pereira
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Flavien Tait, Dimata, Carlo Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Muja, Soner Aydoğdu, Schindler, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Yusuf Özdemir (dk. 9) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Çift (Samsunspor), Hwang, Vilhena (Alanyaspor)