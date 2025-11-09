Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Topluluğu tarafından ortaklaşa, "Sanayi ve Öğrencilerin Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Havalimanı Oğuzeli Kavşağında bulunan Varil BBQ’da düzenlenen etkinlikte konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, öğrencilere hayat hikayesini anlattı ve başarılı olmaları için değerlendirmelerde bulundu.

Ortaokul birinci sınıfta eğitimi bırakarak babasının işletmesinde çırak olarak çalışmaya başladığını ve her kademeyi hak ederek elde ettiğini belirten Konukoğlu, eğitimini tamamlamadığı ve İngilizce bilmediğinin üzüntüsünü her zaman yaşadığını söyledi.

Üniversite eğitiminin öğrencilerin ufkunu açacağını, ancak onun içini doldurmanın öğrencilere kaldığını anımsatan Konukoğlu, işi bilmekten çok, iş bileni işin başına getirip, yönetmeyi bilmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Toplantı öncesinde öğrencilere değerlendirmeler yapan Konukoğlu, mühendisliğin günümüzde sadece teknik bilgiyle sınırlı olmadığına vurgu yaptı. Yapay zeka çağında mühendisliğin, sistem tasarımı, etik planlama ve toplumsal dönüşüm süreçlerini de kapsamadığını anlatan Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Biz sanayiciler, üniversitelerden; teorik, ezbere veya sadece bilgiye dayalı değil; gerçek dünya sorunlarını çözmeye odaklı, disiplinler arası düşünebilen ve çalışabilen, yapay zekâ ile iş birliği yapabilen mühendisler yetiştirmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, eğitim müfredatlarının insan-makine etkileşimi, veri etiği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarla da zenginleşmesini arzu ediyoruz. Sanayiciler olarak üniversitelerle iç içe olmak istiyoruz. Mühendislik artık sınıfta değil, üretimin kalbinde öğrenilmeli."

İntörn uygulaması

"Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında mühendislik öğrencileri 8. sömestri döneminde intörn uygulaması kapsamında ‘çalışan bir mühendis’ gibi 4,5 aylık süreyi işletmelerde tam gün mesai yaparak değerlendiriyorlar ve başarıları ders notu olarak kabul ediliyor" diyen Konukoğlu, bu alanda Türkiye’ye örnek olunduğunu ve uygulamanın diğer illere de örnek olduğuna vurgu yaptı.

Yapay zeka

"Devir değişti, iş yapış şekilleri akıl almaz hızla gelişiyor. Artık sadece mühendislik eğitimi almak ve bir yabancı dil bilmek yeterli olmuyor" diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngilizceyi ana diliniz gibi bilmenin yanı sıra, ikinci yabancı dili de aynı önemde öğrenmelisiniz. Yapay zekâ fırtınası esiyor. Yapay zekayı iyi kullanan ülkeler diğerlerini silindir gibi eziyor ve daha da şiddetle ezecek. Çin bu alanda akıl almaz, izahında zorlandığımız işler yapıyor, başarılar elde ediyor. Biliyorsunuz işletmelerde artık ‘karanlık fabrika’ kavramı hâkim olmaya başladı. Hemen her üretim, bir oda içerisinden kontrol edilerek, çalışanın olmadığı işletmelerde otomasyon süreçleri ile yapılıyor. Ama ne yaparsanız yapın, yeterli olmuyor. Artık yavaş yavaş geleceğin teknolojilerine hazır olabilmek için dijital dönüşüm ve yalın üretim gibi verimli üretim sistemlerine de hâkim olmamız gerekiyor. Rekabet dünyada çok zorlaştı, verimlilik ön plana çıktı, yalın üretimin önemi üretim sektöründeki mühendislerin yakından takip etmesi gereken konularının başında gelmektedir. Sınırda karbon düzenlemesi ve karbon ayak izim hesaplamaları, buna bağlı olarak yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları üretimdeki tüm mühendislerin öğrenmeleri ve uygulamaları gereken olmazsa olmaz konulardandır."

İş hayatı acımasızdır, kendinizi yetiştirin

Bu konuda Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkelerin de yavaş yavaş gündeme getirdiği sınırda karbon vergilerine firmaların hazırlıklı olabilmeleri için üretim mühendisleri başta olmak üzere tüm çalışanlar ve fabrika sahiplerinin yetkinleşmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aksi takdirde yeşil dönüşüm kapsamındaki bu kriterler maliyet artırıcı unsur olarak karşımıza çıkacak, rekabetçiliğimizi daha da azaltacaktır. Gaziantep Sanayi Odası, iş dünyasını bu süreçlere hazırlamak için çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bundan sonra yakın zamanda nasıl yol alınacağı, ne yapılacağı artık herkesin malumu ama yapay zekâ uygulamaları öyle gelişiyor ki, bir süre sonrası nasıl olacak, düşünmekte zorlanıyorum. İşte bu nedenle yapay zekâ ve en az ana diliniz kadar başarıyla iletişim kuracağınız en az iki yabancı dili okulda veya çabanızla öğrenerek mezun olun. Bunu bilerek kendinizi yetiştirin. İş hayatı çok zor ve acımasızdı, bundan sonra zor ve acımasız kelimeleri yaşanılan zorlukları karşılamaya yeterli olmayacak."

GİBTÜ Rektör Yardımcısı Metin Bedir, GİBTÜ Mühendislik Topluluğu kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Osman Hansu ve Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, konuşmalarında sanayicilerin bu tür etkinliklerde öğrencilerle buluşmasının önemi üzerinde durdu.

Prof. Dr. Bayram, "Gaziantep’in temel kültürü sanayidir. Sevgili öğrenciler, Abdulkadir Konukoğlu’nun burada sizlerle sohbet etmesinin örneğini, Ankara’da, İstanbul’da, Slikon Vadisi’nde dahi görebilmeniz mümkün değil. Bu ortamı başka şehirlerde de göremezsiniz" diyerek, uygulamanın önemini dile getirdi.