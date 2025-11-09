İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi’nde vatandaşlar, Danıştay kararıyla kapatılan ancak geçici izinlerle faaliyetini sürdüren Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yeniden açılma ihtimaline karşı 1 Kasım’dan bu yana nöbet tutuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 31 Ekim’de süresi dolan izni uzatmaması üzerine bölge halkı, tesis önünde gece gündüz nöbet eylemi başlattı. Sürenin dolmasının ardından bölge halkı, çöp sevkiyatına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

"Bu direniş, hukuk direnişidir"

Önceki dönem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve 35 yıldır Harmandalı’da ikamet eden Dursun Ali Kazar, direnişin amacının hukuk mücadelesi olduğunu vurguladı. Kazar, "Harmandalı halkının direnişi adalet direnişidir, hukuk direnişidir, yaşam direnişidir. Mahkeme kararını hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Süre bitmesine rağmen burayı tekrar açmak isteyenlere karşı halk çoluğuyla, çocuğuyla direniyor. Gece gündüz 24 saat buradayız. Türkiye bir hukuk devletidir, hukukun çiğnenmemesi için buradayız" dedi. Kazar, yetkililerle iletişim kuramadıklarını belirterek yerel yöneticilerin sessizliğine tepki göstererek, "Aynı partiden iki belediye başkanı birbirine ulaşamıyor. Bu çok acı bir tablo. Hiç kimse bizimle görüşmüyor, bilgi vermiyor. Biz burada hukukun işlemesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizim çocuklarımız da değerli"

Harmandalı sakinlerinden Güven Taş ise, bölge halkının 35 yıldır çöplerin yükünü çektiğini belirterek yetkililere seslendi. Taş, "Buradaki insanların sağlığı Urla’daki, Karşıyaka’daki insanlardan daha değersiz değil. 90 yılından beri burada vahşi depolama yapılıyor. Buna hiçbir partinin hakkı yok. Eğer Yargıtay kararını bile uygulamayacaksak biz neden yaşıyoruz" diye konuştu. Yerel seçimlerde verilen sözlerin tutulmadığını da dile getiren Taş, "Belediye başkanları seçimden önce geldiler, ’Harmandalı artık İzmir’in çöpünü taşımayacak’ dediler. Bugün neredeler? Biz 10 gündür gece gündüz buradayız, sadece haklımızın yanında olun istiyoruz. Bu halk sözünü tutanları unutmaz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar çadır kurdu, nöbet sürüyor

Tesis önünde kurulan çadırlarda kadın, çocuk, yaşlı demeden nöbet tutan Harmandalı halkı, çöpe yeniden izin verilmemesi için nöbetlerini sürdüreceklerini belirtti.