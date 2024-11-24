Germencik Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki tüm okullara Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunu hediye etti.

Aydın genelinde olduğu gibi Germencik’te de Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede harekete geçen Germencik Belediyesi de Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir hediye kutladı. Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelindeki tüm okullara Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunu hediye etti. Okulları gezen belediye ekipleri, Atatürk tablolarını okul yetkililerine teslim ederken, Başkan Zencirci, Atatürk’ün "Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız" sözleriyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarına ve okullarımıza bu özel günün anısına hazırladığımız Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablolarını takdim ettik" ifadelerine yer verdi.