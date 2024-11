Samsun’da İlkadım ilçesindeki Sakarya İlkokulu, yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen sıfır atık projesi ile örnek oluyor.

Okul, her yıl ortalama 8 ile 10 ton arasında atık topluyor. Haftanın son iş gününde okula çocuklarını bırakmaya gelen veliler, yanlarında kağıt, karton, plastik gibi atıklarını da getiriyor. Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Okur Şahin koordinesinde atıklar tartılarak not ediliyor. Okuldaki her sınıfın topladığı atıklar tek tek kaydedildikten sonra en fazla atık getirenler ödüllendiriliyor. Bu sayede hem sınıflar arasında tatlı bir rekabet oluyor hem de öğrencilere sıfır atık bilinci aşılanmış oluyor.

"Asıl amacımız çocukları bilinçlendirmek"

Veli Tuğba Sesli, "Burada geri dönüşüm projesi ile plastiklerimizi, kartonlarımızı, kağıtlarımızı topluyoruz. Hem çocuklarımız bilinçli olsun hem de sınıflarımıza katkı olsun diye yapıyoruz. Evlerde, iş yerlerinde karton, plastik gibi geri dönüşebilecek bütün atıkları biriktiriyoruz. Burada her sınıfın ayrı bir alanı var. Burada sınıf sınıf ayırdık. Güzel bir rekabet oluyor. Asıl amacımız çocukları bilinçlendirmek" dedi.

Nagihan Gül de, "Evdeki atık plastikleri, meyve suyu kutuları, yumurta kutuları, çocukların kullanmadıkları oyuncaklar gibi geri dönüşebilecek bütün ürünleri getiriyoruz. Hem okula katkımız oluyor hem de çocuklar seviniyorlar. Okulumuz adına iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"Yıllık ortalama 8-10 ton atık topluyoruz”

Okul Müdürü Zekeriya Keskin ise, "Geri dönüşüm projemizi yaklaşık 4 yıldır sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz hafta içi aileleri ile biriktirdikleri geri dönüşüm malzemelerini cuma günleri okulumuza getiriyorlar. Atıkları tartıyoruz, hem sınıfını hem de ne kadar getirdiğini tespit ediyoruz. Öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bu faaliyetteki amacımız çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmaktır. Dört haftada bir değerlendirme yapıyoruz. Bu dönemde 1 ton topladık. Yıllık ortalama 8-10 ton atık topluyoruz” ifadelerini kullandı.