İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçeyi geleceğe taşıyacak projelerle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi, hem vatandaşların gönlüne dokunan hem de kentin geleceğine yön veren projeleriyle çalışmalarına devam ediyor. Sosyal, kültürel, teknolojik ve çevresel alanlarda yenilikçi bir bakış açısıyla yürütülen hizmetlerle, ilçeye kalıcı katkılar sağlanıyor.

İlkadım’ın Samsun’un ve bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım’da kentin geleceğine yön verecek projelerimizi, çevresel sürdürülebilirlikten sosyal kalkınmaya, teknolojik dönüşümden tarımsal gelişime kadar geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Amacımız, İlkadım’ı yalnızca bugünün değil, geleceğin de şehri haline getirmek. Katılımcı yönetim anlayışımızla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutuyoruz. Öncelikli hedefimiz daha yeşil, daha akıllı ve daha kapsayıcı bir İlkadım’ın gelecek nesillere miras bırakmak. Gençlerimize yönelik eğitim ve gelişim programlarımızın yanı sıra kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engelli bireylere yönelik sosyal destek çalışmalarımız da kararlılıkla sürüyor. Akıllı şehir uygulamalarımız sayesinde belediyecilik hizmetlerini dijital dönüşümle daha hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayata geçireceğimiz tüm projelerde istişare kültürünü ön planda tutarak, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile ortak hareket etmeyi önemsiyoruz. Gençlerimize daha güçlü, daha yeşil ve yaşanabilir bir İlkadım bırakabilmek için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz" diye konuştu.