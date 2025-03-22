Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, "Su kaynaklarımız tükenmeden toplum olarak su tüketim alışkanlıklarımızı hızla değiştirmeliyiz. Toplum olarak su kullanımında tasarrufa büyük önem göstermeliyiz" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Postacı, Manisa genelinde su kaynaklarının bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde önemli projelere imza attıklarını belirtti. Postacı, dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri ve yeraltı kaynaklarının kirlenmesiyle birlikte su kaynaklarının her geçen gün nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayacak boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

Manisa’da bir ilk: ’Su Çalıştayı’

Postacı, "Su kaynaklarımızı korumak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde Manisa tarihinde ilk defa ‘Manisa Su Çalıştayı’nı 2024 yılında gerçekleştirdik. Birbirinden önemli akademisyenler eşliğinde içme suyu kaynaklarının korunması için çalıştık ve 10 başlık altında bir çözüm bildirgesi hazırladık. Başkanımız Ferdi Zeyrek, Çalıştay’da, ‘Su konusunda toplumsal yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulduğu çok net anlaşılıyor. Biz, üstümüze düşen görevleri, sorumlulukları, ödevleri hızlıca yerine getireceğiz. Diğer kurumların, paydaşların da bu sorumlulukta olmasını önemle rica ediyoruz. Sadece ricacı olmayacağız elbette; takipçisi de olacağız’ demişti. Biz de kurum olarak tüm paydaşlarla birlikte Manisa’nın su kaynaklarını korumak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Asbestli altyapılar modernize ediliyor

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunmasına ve su israfının önlenmesi için küçük büyük, genç yaşlı herkese büyük görev düştüğüne dikkat çeken Genel Müdür Postacı, şunları ifade etti: "İçme suyu altyapısındaki fiziki kayıpları önlemek için Başkanımız Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde başlattığımız ‘Altyapı Seferberliği’ kapsamında bugüne kadar 150 kilometre hat döşeme çalışması gerçekleştirdik. Eski asbestli altyapıları sağlıklı hale getirmek, fiziki kayıpların önüne geçmek için yeni imalatlarımıza devam ediyoruz ve kararlılıkla devam edeceğiz. Fiziki kayıpları önlemek için yaptığımız çalışmalar içerisinde büyük çaplı ve su sızıntıları yaşanan içme suyu depolarının bakım-onarımlarını yapıyor, aynı zamanda 30-40 yıllık eski vanaları yeniliyoruz. Temiz su kaynaklarının kirlenmemesi için atık su arıtma tesislerimizi başarıyla işletiyor, yeni tesisler için çalışıyoruz. Kanalizasyon altyapılarını sağlıklı hale getiriyoruz"

"Su krizi küresel bir sorundur"

Postacı, açıklamasının devamında, "Ülkemizde her yıl kişi başına düşen su miktarı azalış göstermekte. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan konferanslar ve sunulan raporlar da su kaynaklarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri ortaya koymakta. Su krizi, küresel bir sorun. Su kaynaklarının verimli kullanımı için etkin bir su yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Hepimizin bildiği gibi yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olan suyu toplum olarak tüketim alışkanlıklarımızı tasarrufa yönlendirerek koruyabiliriz. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız sınırsız olmadığı gibi hızla tükenmekte. Bu nedenle su kaynaklarımız tükenmeden toplum olarak su tüketim alışkanlıklarımızı hızla değiştirmeliyiz. Toplum olarak su kullanımında tasarrufa büyük önem göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Manisa’nın içme suyu yeraltından karşılanıyor

Manisa’da içme suyu ihtiyacının yüzde 98’inin yeraltından sondajlarla çıkarıldığını söyleyen Talat Postacı, "Her geçen yıl etkisini daha çok hissettiğimiz kuraklık tehdidi nedeniyle sondaj pompalarımızı daha derine indirmek zorunda kalıyoruz. Yeni açtığımız ya da açmak zorunda kaldığımız sondajlarda da önceden 100-150 metreden su temin ederken şimdi bu rakamların 250-300 metrelere geldiğini görüyoruz. Sonuç itibarıyla suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynakları sonsuz değil. Lütfen suyumuzu tüm Manisalılar olarak bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" diyerek sözlerini noktaladı.