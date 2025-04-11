Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile birlikte okulları ziyaret etti.

İlk olarak Yenişehir Belediyesi Anaokulunda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Genel Müdürümüz Savaşçı, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin etkinliklerine eşlik etti, öğretmenlerle eğitim öğretim faaliyetlerine ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin istişarelerde bulundu.

Ardından 24 Kasım Ortaokulunda sınıfları ziyaret eden Genel Müdür Savaşçı öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatlarına dair merak ettiklerini sordu ve başarı dileklerinde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin sonrasında öğretmenlerle buluşan Genel Müdür Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dair değerlendirmelerde bulundu, eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi hususunda gayretli çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Devamında Müfide İlhan İlkokuluna geçerek öğretmenlerimizle bir araya gelen Genel Müdür Savaşçı , Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ekseninde gerçekleşen sohbette öğretmenlerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Okul ziyaretleri okullarda hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.