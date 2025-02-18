Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceği olan gençlerin daha donanımlı ve bilgili olması amacıyla iki farklı eğitim semineri düzenledi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gençlere yönelik CV hazırlama ve e-ticaret eğitimleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı Gençlik Merkezi ve Hub Antalya Girişimcilik Merkezi’nde, 2 farklı ücretsiz eğitim düzenledi. Atatürk Parkı Gençlik Merkezi’ndeki CV hazırlama eğitimi, Kariyer Danışmanı Müge Demir, Hub Antalya Girişimcilik Merkezi’ndeki e-ticaret eğitimi ise Dijital Dönüşüm Uzmanı Behçet Ülker tarafından verildi. Gençlerin kariyer ve girişimcilik yolculuklarına destek olmak amacıyla düzenlenen eğitim programları kapsamında "CV Hazırlama" eğitiminde, CV hazırlarken nelerin ön plana çıkarılması, nelerin vurgulanması gerektiği anlatıldı.

Kariyer Danışmanı Müge Demir, CV hazırlamanın önemini vurgulayarak, "Bugün gençler arkadaşlarımız ile cv danışmanlığı mülakat tekniklerini paylaşacağız. Mülakata giderken dikkat etmeleri gereken konular ve gelen sorulara nasıl cevap vermeleri, imaj yönetimi, beden dili nasıl yönetilmeli gibi konulara değineceğim. CV hazırlarken neleri ön plana çıkarmaları gerekir, neleri vurgulamaları gerekir gibi konuları ele alacağız. Gerçekleştireceğimiz bu eğitim ile birlikte gençlerimizin gelişimine katkı sunmuş olacağız" dedi.

Hub Antalya’da gerçekleştirilen e-ticaret eğitiminde ise, e-ticaret nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar, nasıl faydalar sağlanır, kurulumları nasıl yapılır gibi konular ele alındı.

E-ticaret eğitimine katılan öğrenci Yağmur Özbey, "Benim için çok verimli bir eğitim oldu. Zaten okulda da bu yönde ilerlemeyi planlıyorum. İlgili olduğum bir alan, Hocamız tüm detaylarıyla birlikte bize iyi bir eğitim verdi. Böyle bir eğitim düzenlendiği için Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.