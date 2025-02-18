Yenilenen Akbank.com, kullanıcı dostu tasarımı ve işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine daha sade, daha hızlı ve daha kolay bir deneyim sunuyor.

Akbank, yenilenen Akbank.com ile kullanıcılarına çok daha dinamik, sade, yenilikçi, güvenilir ve insan odaklı bir deneyim sunuyor. Bankanın yeni web sitesi, en son teknoloji ve kullanıcı alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını esas alan tasarım anlayışıyla şekillendirildi.

Web sitesinin bankanın dijitalleşme odaklı yeni nesil bankacılık yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Banka olarak müşterilerimizin hız, kolaylık, güvenlik ve kişiselleştirme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilklere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Akbank.com’u da sıfırdan ele alıp kullanıcılarımızın internet kullanım alışkanlıkları doğrultusunda yeniledik. Sayısız hizmet ve bilgiyi en yalın ve etkili haliyle sunan yeni web sitemiz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek bir noktada yanıt verebilecek yetkinliklerle donatıldı. Yapay zeka tabanlı chatbot asistanımız Akbank Asistan gibi servislerle de güçlendirdiğimiz web sitemizle yeni nesil bir deneyim sunuyoruz" dedi.

Sade ve fonksiyonel tasarım

Yapılan açıklamaya göre, modern tasarım prensipleriyle yenilenen Akbank.com, sade bir görünümle maksimum işlevsellik sunuyor. Kullanıcı deneyimi odaklı araştırmalardan elde edilen iç görülerle tasarlanan web sitesi, tüm hizmetlere hızlı, kolay ve güvenli erişim imkânı sunuyor. Hem ana navigasyon hem de geliştirilen akıllı arama altyapısı sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duydukları tüm bilgilere, ürün ve hizmetlere zahmetsizce ulaşabiliyor. Ayrıca alternatif ürün ve hizmetleri de keşfederek kendileri için en iyi sonuca hızla ulaşıyor. Bankanın yapay zeka tabanlı çözümü Akbank Asistan da bu süreçte kullanıcıların deneyimini zenginleştiriyor.

Web sitesinde yenilenen kredi, mevduat faizi hesaplama ve döviz çevirici gibi hesaplama araçları ile işlemlerin en pratik şekilde gerçekleştirilmesi sağlanırken, "Destek Merkezi", "Nasıl Kullanırım?", "Güvenlik İpuçları" ve "Akbank Blog" içerikleri kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyor.

En güncel teknoloji kullanıldı

Akbank.com, kullanıcı deneyimi odaklı tasarımının yanı sıra en güncel teknolojik çözümlerle de ziyaretçilerinin hayatına değer katıyor. Mobil öncelikli yaklaşımıyla tüm cihazlarda mükemmel bir deneyim sunan web sitesi, kullanıcıların tüm ürün ve hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilmesini sağlayan sade süreçlere sahip. Ayrıca, web sitesinin yeni altyapısı ve tasarımı, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde erişilebilirlik prensipleri doğrultusunda geliştirildi.