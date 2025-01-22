Türkiye Halter Federasyonu 2025 faaliyet programı yer alan Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Ankara’da başladı.

Türkiye geneli 31 ilden 205 kadın, 205 erkek olmak üzere toplam 410 sporcunun katılımıyla Yenimahalle Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi, 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak. 2025 yılının ilk organizasyonunda gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya katılacak olan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.