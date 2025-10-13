Amasya’nın Merzifon ilçesinde "Geçmişten geleceğe bir köprü: Merzifon’un değerleri" adlı projenin açılış programı gerçekleştirildi.

Projenin gençlerin kendi şehirlerinin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini tanımaları ile değerlere sahip çıkmalarına katkı sunacağını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bu proje, gençlerimizin bu değerleri keşfetmelerine, geçmişi tanıyarak geleceğe yön vermelerine imkân sağlayacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki köklerini tanıyan bir gençlik, geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa eder" dedi.

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen proje ile 17 Ekim’e kadar akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, saha gezileri ve uygulamalı etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin Merzifon’un farklı yönlerini keşfetmesi hedefleniyor.

Akif Gülle Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.