Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği tarafından, Kereste Endüstrisi dersi kapsamında düzenlenen ‘Plantasyon Ormancılığı ve Kavakçılık’ başlıklı panel, Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panele; Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları, Prof. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağlarken, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Mustafa İşçioğlu, konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı. Dünyada ve ülkemizde plantasyon ormancılığına dair güncel verilerin ve uygulamaların detaylı şekilde ele alındığı panelde küresel orman dağılımına ilişkin bilgi paylaşan Orman Mühendisi Mustafa İşçioğlu, dünya genelinde ormanların yüzde 45’inin tropikal, yüzde 27’sinin boreal, geri kalanının ise ılıman kuşakta yer aldığını ifade etti.

Dünya genelinde toplam 4,059 milyar hektar ormanlık alan bulunduğunu belirten İşçioğlu, bu alanların yaklaşık yüzde 93’ünün doğal orman, yüzde 4’ünün endüstriyel plantasyon, kalan kısmının ise ağaçlandırma alanları olduğunu vurguladı. Konuşmasında, plantasyonlarda en yaygın olarak kullanılan türler arasında bambu, hindistan cevizi, okaliptüs, kauçuk ve kavak türlerinin öne çıktığını belirten İşçioğlu, Türkiye’deki orman varlığı ve endüstriyel üretim süreci üzerine de kapsamlı bilgiler sundu.

Orman endüstri ürünlerine yönelik talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Mustafa İşçioğlu, Türkiye’deki kavak plantasyonlarına da değindi. Kavak üretim sürecine dair materyal hazırlığı, sırık çelik üretimi, kavak plantasyonu tesisi ve melez kavak ağaçlandırmaları hakkında bilgiler sunan İşçioğlu, Melez Kavak Islah Projesi hakkında da bilgi verdi.

Sunumunda teorik bilgilerin yanı sıra mesleki hayatı süresince edindiği uygulama deneyimlerini de aktaran Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Mustafa İşçioğlu, sektörün dinamiklerine dair kapsamlı bir bakış sundu.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.