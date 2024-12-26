Melikgazi’de hizmet veren Akıl Küpü Kütüphaneleri’nden yaklaşık 60 bine yakın üyenin yaralandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kütüphanelerde özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine, kafeye kadar birçok imkânı gençlere sunduklarını hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi olarak gençlerin ihtiyaçlarını önemseyen ve bu yönde ilçeye 15 adet akıl küpü kütüphanesi kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’de eğitime ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Spor, kültür hem de eğitim anlamında elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Melikgazi’mize 22 adet okul, 15 adet kütüphane kazandırdık. Kütüphanelerimiz, hemen hemen her mevsimde büyük rağbet görüyor. Gençlerin ders çalışıp kitap okumalarına imkân sağlayan Akıl Küpü Kütüphanelerinde tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, mola köşeleri ve kafeteryalar yer alıyor. Öğrenciler yalnızca eğitim ve öğretim dönemlerinde değil ara tatillerde ve yaz tatillerinde de kütüphanelerimizi kullanıyor. Gençlerin nitelikli tesislerde bir arada ders çalışmasına ve kitap okumasına imkân tanıyan kütüphanelerimizden 60 bin üye yararlanıyor. İldem, TOKİ, Danışmentgazi, Köşk, Alparslan, Selçuklu, Kazım Karabekir, Tınaztepe, Şirintepe, Turan ve Belediye kültür merkezimizde bulunan kütüphanelerimizde büyük yoğunluk yaşanıyor. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşam geç saatlere kadar açık kalıyor. Kütüphanelerdeki kaynaklardan fayda sağlayan öğrenciler, ayrıca buradaki bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor, ödevlerini bilgisayar ortamında rahatlıkla yapıp çıktı alabiliyorlar. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz. Özellikle butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak. Akıl Küpü Kütüphanelerimizi gençlerimiz ve aileleri çok sevdiler. 15 adet akıl küpü sayısını inşallah yeni dönemde de artıracağız. Bu kapsamda mahallelere yeni akıl küpleri yapmaya, gençlerimizi sevindirmeye devam edeceğiz" dedi.