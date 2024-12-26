Samsun’da hayatını kaybeden 1 çocuk annesi emekli hemşirenin bağışlanan organları 6 hastaya umut oldu.

Samsun İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden emekli 1 çocuk annesi Emine Görgülü (53), 5 gün önce beyin ödemi sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan Görgülü’nün dün beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla organları alınan Emine Görgülü’nün 2 böbreği Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne, karaciğeri ve 2 korneası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, akciğeri ise İstanbul Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakil için gönderildi.

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak yaptığı açıklamada, "Bütün çabalarımız organ bekleyenlere şifa olmak. Burada da vefat eden sağlıkçı arkadaşımızın ailesi de 6 ayrı insanımıza, 2 böbrek, 1 karaciğer, 1 akciğer ve 2 kornea olmak üzere, yeni bir yaşam umudu verdi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.