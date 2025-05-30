İstanbul Bakırköy Belediyesi, sürdürülebilir bir dünya için gençleri iklim çalıştayında buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Alanında uzman akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda gençler iklim ve çevre sağlığı hakkında yapılması gerekenleri masaya yatırdı.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gençler için iklim çalıştayı düzenledi.

Çevreye duyarlı ve bu konuda çalışmalar yapan üniversiteli gençlerin bir araya geldiği çalıştaya alanında uzman akademisyenler eşlik etti. Gençler; eğitim ve kitleselleşme, sıfır atık, temiz enerji teknolojileri, çevre politikaları ve bütçe, çocuklar ve kırılgan gruplar, döngüsel ekonomi, su kıtlığı ve ulaşım gibi konuları değerlendirerek yapılması gerekenler hakkında yol haritası çıkardı.