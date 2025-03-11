DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce Yurtlarında kalan gençler çeşitli sosyal aktiviteler ile Ramazan ayını kutluyor.

GSB Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdu’nda kurulan Ramazan Sokağı ile gençler eski ramazanları yaşıyor. "Yurdumda Ramazan, ruhumda heyecan" sloganıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde yurdun bahçesine Ramazan sokağı kuruldu. Sokakta şerbet, macun, lokma ve mısır yer aldı.

Yurtta kalan öğrenciler Ramazan sokağını çok beğendiklerini belirterek "Ramazan Sokağında bu güzel ayın ruhunu daha derinden hissettik" dedi.