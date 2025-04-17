Bilimsel faaliyetleriyle bölgesine ve ülkesine değer katmaya devam eden Atatürk Üniversitesi, bu kez genç zihinleri matematiğin büyüleyici dünyasında buluşturuyor.

Erzurum’daki resmi ve özel okullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan Atatürk Üniversitesi Matematik Olimpiyatları, öğrencilerin problem çözme becerilerini artırmayı, analitik düşünme yetilerini geliştirmeyi ve matematiğe olan ilgilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Günümüzde matematik eğitimi, yalnızca bir ders olmaktan çıkıp, bireylerin mantıksal düşünme, yorum yapma, analiz etme ve farklı durumlara adapte olma becerilerini geliştiren temel bir araç haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Matematik Olimpiyatları, hem öğrencilerin akademik başarısını desteklemeyi hem de onların matematiksel düşünme kapasitelerini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Olimpiyatlar aynı zamanda öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gibi merkezi sınavlara daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına da katkı sunuyor. Yeni nesil soruların gerektirdiği analiz, çıkarım ve yorumlama gibi becerilerin gelişimine katkı sağlayacak olan bu yarışma, Erzurum’daki öğrencilerin eğitim seviyesini yukarıya taşımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Öğrencilerimizin Matematiğe Olan İlgilerini Artırmayı Amaçlıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemiz, sadece yükseköğretim düzeyinde değil, temel eğitim kademelerinde de bilimi ve eğitimi desteklemeye devam etmektedir. Matematik Olimpiyatları, gençlerimizin zihinsel potansiyelini ortaya çıkarmayı, onlara problem çözme alışkanlığı kazandırmayı ve geleceğin bilim insanlarını bugünden keşfetmeyi amaçlıyor. Erzurum’daki öğrencilerimizin matematiğe olan ilgilerini artırarak bu alanda gelişmelerine katkı sunmak istiyoruz. Özellikle birinci olan öğrencimize, üniversitemiz akademisyenleriyle birlikte çalışma imkânı sunarak daha ileri düzeyde bir gelişim fırsatı sağlayacağız. Bu organizasyon, çocuklarımız için bir yarışmadan öte, onların akademik hayatlarına yön verecek nitelikte bir fırsattır."