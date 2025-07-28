İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2025 YKS’de dereceye giren ve başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Üniversite, hem okul birincilerine hem de sınavda Türkiye sıralamasına giren öğrencilere yönelik kapsamlı burs programlarını duyurdu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında liseden mezun olan ve okul birincisi olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ilk beş sırada tercih eden öğrencilere, yerleştikleri fakülteye bağlı olarak aylık 7 bin 500 liraya kadar burs desteği sunulacak. Ayrıca, YKS’de Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere ise başarı sıralarına göre aylık 25 bin liraya kadar burs imkânı sağlanacak. Bu burs programlarıyla hem akademik başarının ödüllendirilmesi hem de nitelikli öğrencilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Okul birincilerine özel tercih desteği

İGÜ’de 2025 yılında liseden mezun olacak ve okul birincisi olan öğrencilere yönelik ayrıcalıklı bir burs programı hayata geçirildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ilk 5 tercihi arasında göstererek aşağıdaki fakültelere yerleşen okul birincileri, belirlenen aylık burslardan yararlanabilecek:

"Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Aylık 7.500 TL

Diş Hekimliği Fakültesi: Aylık 5.000 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Aylık 5.000 TL

Uygulamalı Bilimler Fakülesi: Aylık 5.000 TL

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Aylık 5.000 TL

Güzel Sanatlar Fakültesi: Aylık 5.000 TL"

Dereceye giren öğrencilere aylık 25.000 TL’ye varan Mütevelli Heyeti Bursu

2025 YKS’de üstün başarı göstererek İGÜ’nün burslu programlarına yerleşen öğrencilere ise Mütevelli Heyeti tarafından özel derece bursları verilecek. 2025 yılı burs tablosuna göre:

"İlk 10’da yer alan öğrencilere aylık 25.000 TL

İlk 100’de yer alanlara aylık 20.000 TL

İlk 500’de yer alanlara aylık 15.000 TL

İlk 1.000’de yer alanlara ise aylık 10.000 TL burs imkânı sağlanacak."

Uluslararası görünüm kategorisinde Türkiye’de 5’inci sırada yer aldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Times Higher Education 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda dünya genelinde 1001-1200 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında 13’üncü vakıf üniversiteleri arasında ise 8’inci sıraya yükseldi. Araştırma kalitesi alanında dünya sıralamasında 473’üncü, Türkiye genelinde 3’üncü, vakıf üniversiteleri içinde ise 2’nci sıraya yerleşti. Ayrıca uluslararası görünüm kategorisinde dünya genelinde 596’ncı, Türkiye’de 5’inci sırada yer aldı.

İGÜ Tercih ve Tanıtım Günleri aday öğrencileri ağırlıyor

İGÜ, üniversite adayı öğrencilerin tercih dönemini en doğru şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir tercih ve tanıtım programı sunuyor. Tercih döneminde kampüsü ziyaret eden ve yüz yüze tercih yapan adaylara, ilk 5 tercih bursuna ek olarak yüzde 10 Kampüste Tercih Bursu imkânı da sunuluyor. Üniversite ücretleri ve burs imkanları hakkında detaylı bilgi, tanıtım günleri boyunca öğrencilere birebir olarak aktarılıyor.

İGÜ Tercih ve Tanıtım Günleri, 11 Ağustos’a kadar aday öğrencileri kampüste ağırlamaya devam edecek.

Uzman tercih danışmanları ve akademisyenler rehberlik edecek

Aday öğrenciler, İGÜ kampüsünde kurulacak tanıtım alanında tercih danışmanları ve akademisyenlerle birebir görüşme imkânı bulacak. Her öğrencinin puanına, ilgi alanına ve kariyer hedeflerine uygun bir yol haritası oluşturulmasına destek verilecek. Bu süreçte üniversitenin geliştirdiği "Tercih Robotu" da öğrencilere dijital destek sağlayacak.