Muğla’nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gören ve genç yaşta hayatını kaybeden 19 yaşındaki Levent Kaan Bıçakçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Levent Bıçakcı’nın 19 yaşındaki oğlu Kaan Bıçakcı da yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Genç Kaan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Levent Kaan Bıçakcı için bugün Cuma namazı sonrası Kerem Aydınlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kanat Özsert, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende ailesi ve arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Kaan Bıçakcı, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.