Denizli’nin Pamukkale ilçesinde apartmanın birinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, evin pencere ve kapıları kapalı olması üzerine hava almaması yangını büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde bir apartmanın birinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Birinci katta ailenin evde olmaması büyük faciayı önlerken evin pencere ve kapısı kapalı olması üzerine yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken ekipler olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.