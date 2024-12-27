Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okulları arası '' Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Mersin finali Silifke'de gerçekleşti.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Mersin finalinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , "Değerli Kardeşlerim, öncelikle önümüzdeki hafta 2025 yılının ilk günü başlayacak olan mübarek 3 ayların "Allahım, Receb ve Şâban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır!" hadis-i şerifi mucibince, tüm İslam Âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

"Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette O'nu yine biz koruyacağız." (Hicr-9)

Arabistan'da bir söz vardır: "Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Kahire'de okundu İstanbul'da yazıldı." diye. Yani en iyi Kur'an-ı Kerim okuyucuları Mısır'dan çıkmıştır; Kur'an-ı Kerim'i en iyi yazanlar da İstanbul'dan çıkmış manasında. Yüce Kitabımız bizim hattatlarımızın elinde muhteşem bir estetiğe dönüşmüş, ilahi bir sanat olan Kur'an-ı Kerim, hat sanatıyla hem gönül dünyamızı hem de görsel dünyamızı aydınlatmıştır. Bu vesileyle Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari ve Hafız Osman gibi hat sanatımızın büyük ustalarını da rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Fazilet Durmuş , "Sevgili Evlatlarım ,evet Kur'an-ı Kerimi güzel okuyacağız, güzel yazacağız ancak aynı zamanda yaşantımızı da Kur'an'la şekillendireceğiz. Yani Kur'an'la amel edeceğiz. Sahabenin büyüklerinden biri olan Abdullah İbni Mes'ud, Ashâb-ı Kirâm'ın nasıl bir Kur'an anlayışına sahip olduğunu bize şöyle aktarır: "Bize, Kur'an lafzını ezberlemek zor, onunla amel etmek ise kolay gelirdi. Bizden sonrakilere ise Kur'an'ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek ise zor gelmektedir. Kur'an, hükümleriyle amel edilsin diye indirildiği halde, insanlar onun tilaveti ile yetinir oldular."

Yine Resulullah Salllahü ve sellem bu bağlamda başka bir hadisinde "Kur'ân-ı Kerim'i okuyanın sesini işittiğinizde, kendisinin Allah'tan korktuğu kanaatine vardığınız kişi, şüphesiz Kur'ân'ı en güzel sesle okuyanlardandır." buyurmaktadır.

Rabbim hepimizi Kur'an'ı öğrenen, öğreten, okuyan ve yaşayan kullarından eylesin. Zira Hz. Aişe Validemiz Hz. Peygamberimizi "O Yürüyen Bir Kur'an'dı." diyerek tanımlamıştır. İnşallah bizler de Kur'an'ı hayatına tatbik edenlerden oluruz.

Burada bulunan bütün evlatlarıma eğitim hayatlarında ve bu yarışmada başarılar diliyorum. Ve sözlerimi Hz. Peygamberimizin sözleriyle bitiriyorum.

'Sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' " dedi.

Programda öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.

Yarışmanın ardından İl Müdürü Durmuş , öğretmenlerle bir araya gelerek ,Eğitim öğretime ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dair gerçekleşen sohbette , Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm eğitim paydaşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , İl Müftü Yardımcısı Ümmühan Mert , Silifke İlçe Millî Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu , Silifke İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru , İl Millî Eğitim Şube Müdürü Önder Sarı , Okul Müdürleri , öğretmenler ve öğrenciler katıldı.