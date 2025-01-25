Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kırsal Gündüz Mahallesi İbokom Camii’nde imamlık yapan Ahmet Yusuf Topaloğlu, sobadan sızan gazdan dolayı zehirlendi ve 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

25 yaşındaki İmam Ahmet Yusuf Topaloğlu, 20 Ocak’ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon’daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Topaloğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Topaloğlu cenazesi, öğle namazının ardından Narmanlı Camii’nden kaldırıldı.

Narmanlı Camii’ndeki cenaze namazını kıldıran Erzurum Müftüsü Rüstem Can, üzüntülerini ifade ederken Ahmet Yusuf Topaloğlu’nun kendisi gibi imam olan ve Muğla’da görev yapan babası Ebubekir Topaloğlu metanetini korumaya çalıştı.

Olay

Kendisinden haber alınmayan İmam Ahmet Yusuf Topaloğlu’nun ailesi önce ilçe müftülüğüne daha sonrada köylülere ulaştı. İmam lojmanının kapısını açan köylüler Ahmet Yusuf Topaloğlu’nu baygın halde buldu. Karaçoban ilçesinden sonra Erzurum ve Trabzon’da tedavisi yapılan Topaloğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.