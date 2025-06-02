TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği ile Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ünides Projesi kapsamında düzenlenen ‘İklim Farkındalığı ve Eylem Kampı’ gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen iki günlük kamp, iklim krizi, sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu bireyler yetiştirme hedefiyle yürütüldü. Kamp; Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Proje Koordinatörü Sevgi Oruç, TEMA İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Eğitim Koordinatörü Kevser Dişlitaş ve Mezun TEMA Koordinatörü İlteriş Kutluğ Önal liderliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe AFAD Yozgat İl Müdürü Abdulkadir Karakoç, Çekerek Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahattin Atik, Halkla İlişkiler Sorumlusu Dursun Ecevit ve Basın Danışmanı İsmail Taşgın da katılarak destek verdi.

Kampa katılan üniversite öğrencileri; iklim değişikliği, sıfır atık, karbon ayak izi ve doğayla uyumlu yaşam gibi başlıklarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı. Kamp süresince gerçekleştirilen etkinlikler arasında iklim krizi bilgilendirme oturumları, karbon ayak izini azaltma çalışmaları, sıfır atık atölyeleri, farkındalık odaklı gece yürüyüşü, grup çalışmaları ve çözüm önerisi sunumları yer aldı.

Gençler, kamp boyunca doğayla doğrudan temas ederek çevresel sorunlara yönelik çözüm üretme becerilerini geliştirdi. Katılımcılar, karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik bireysel planlar oluşturdu; sıfır atık, enerji tasarrufu ve çevre dostu yaşam pratiklerini gündelik yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerini öğrendi. Etkinlik, gençlerin hem çevre bilincini artırmayı hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılımını teşvik etmeyi amaçladı. Program sonunda öğrencilerin, çevresel liderlik konusunda da önemli kazanımlar elde ettiği gözlemlendi.